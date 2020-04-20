Эксперты назвали 5 продуктов для улучшения работы мозга

20.04.2020, 6:53, Разное

Эксперты назвали 5 продуктов питания для улучшения работы мозга. Они не только помогают развить память и увеличить концентрацию, но и замедляют процесс старения, защищая от развития деменции и болезни Альцгеймера.

Для сохранения ясности ума, хорошей памяти и защиты от старения мозга необходимо добавить в рацион омега-3 жирные кислоты. Наибольшее содержание этих веществ отмечено в орехах и семенах Чиа. Также миндаль и грецкие орехи богаты магнием и витамином E, который защищает мозг от возрастных изменений. Жирная рыба обладает не менее положительным эффектом. Лосось, тунец, сардина, скумбрия и сельдь прекрасно дополнят ежедневный рацион. Мясо птицы имеет полезные для мозга свойства. Оно провоцирует выделение дофамина и норадреналина. Эти вещества помогают регулировать уровень стресса в организме и препятствуют переутомлению мозга.

Эксперты отметили цельные зёрна из-за внушительного числа витаминов группы B. Они предотвращают воспаления мозга и защищают когнитивные функции. Натуральный йогурт тоже оказывает положительное действие. Полезные кишечные бактерии в этом лакомстве помогают выводить из организма токсины и, как следствие, снижается общая напряжённость и уровень стресса. Несмотря на всю исключительную пользу перечисленных продуктов, медики настоятельно рекомендовали перед добавлением их в свой рацион обратиться за помощью к диетологу для составления более сбалансированного режима питания.