 

В АСИ предложили приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

20.04.2020, 6:53, Новости дня

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице, информирует РБК.

Соответствующее предложение содержится в письме АСИ на имя премьер-министра Михаила Мишустина, передает РИА «Новости».

При этом в документе не уточняются конкретные категории мигрантов, но указывается на то, что такой путь уже избрала Португалия, приравнявшая в социальных правах 580 тыс. мигрантов к гражданам страны на время борьбы с COVID-19 и экономическими последствиями пандемии.

АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Агентство считает целесообразным перераспределить средства нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напомним, в пятницу Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах безработным. Согласно постановлению установлен максимальный размер пособий в 12 130 рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Москва предлагала Минску создать единую налоговую, таможню и суд

19.03 / В резульате аварии со скорой в Казани пострадали три человека

14.04 / Вопрос дня: Как правильно питаться во время самоизоляции?

18.04 / Елизавета II впервые отметит день рождения без салюта

28.03 / Профессор РАН раскритиковал беззаботность москвичей во время пандемии

08.03 / Украину призвали готовиться к коллапсу из-за демонтажа госуправления

18.03 / Полиция предупреждает: на фоне пандемии COVID-19 мошенники активизировались

08.04 / На западе Москвы горит дом престарелых

15.02 / СТВ – Лукашенко посоветовал белорусам есть местную еду, а не «бананы, ананасы и икру»

10.04 / Эпидемиолог разъяснил различия пика пандемии в разных странах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска