В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая

20.04.2020, 6:53, Разное

Китайский бренд Xiaomi объявил о свертывании работ над фирменной платформой MIUI 11. Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.

На днях в Сети появилась некоторая информация о новинке, а в онлайн-маркете Google Play найдено приложение, позволяющее пользователю протестировать свой мобильный аппарат на совместимость с MIUI 12.

До открытия регистрации на графический интерфейс Xiaomi, по сведениям китайских источников, остается около 10 дней. Это говорит о возможном дебюте брендовой оболочки в первых числах мая, хотя предполагалось, что ее бета-тестирование разработчики запустят не раньше сентября, а окончательная версия выйдет только в декабре.

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