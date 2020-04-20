 

В Xiaomi откроют доступ к MIUI 12 до мая

20.04.2020, 6:53, Разное

Китайский бренд Xiaomi объявил о свертывании работ над фирменной платформой MIUI 11. Следующая версия оболочки MIUI 12 пока еще не дебютировала, но производитель может открыть регистрацию до мая.

На днях в Сети появилась некоторая информация о новинке, а в онлайн-маркете Google Play найдено приложение, позволяющее пользователю протестировать свой мобильный аппарат на совместимость с MIUI 12.

До открытия регистрации на графический интерфейс Xiaomi, по сведениям китайских источников, остается около 10 дней. Это говорит о возможном дебюте брендовой оболочки в первых числах мая, хотя предполагалось, что ее бета-тестирование разработчики запустят не раньше сентября, а окончательная версия выйдет только в декабре.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Konami задержит выход консоли PC Engine Core Grafx Mini из-за коронавируса

17.02 / Семья в сборе: Дэвид Бекхэм с детьми на показе Виктории в Лондоне

30.03 / Мнение: Талибан против коронавируса

04.02 / Оскорбила его семью: житель Подмосковья зарезал пенсионерку

03.04 / Мнение: Сегодня он хочет Люси, а завтра Лару Крофт

11.03 / Мексиканский полицейский рискнул жизнью и спас россиянина от обстрела

17.03 / Специалисты рассказали о предсказывающих судьбу народных приметах

19.02 / Личное: Просто так вышло

04.03 / Мнение: Письмо: “Что-то похожее на начало камбэка”

11.04 / “Огонь”: Муж Нюши Игорь Сивов оценил “воссоединение” жены и Егора Крида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска