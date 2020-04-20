Трамп указал на проявившиеся недостатки экономической глобализации

20.04.2020, 6:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вспышка нового коронавируса продемонстрировала недостатки экономической глобализации.

«Эта пандемия подчеркнула важность <…> наших производственно-сбытовых цепочек, возвращения их в Соединенные Штаты, где им самое место <…>», – цитирует Трампа ТАСС.

«Что произойдет, если война, а <…> половину ваших припасов предоставляют другие страны? Кому такое пришло в голову?! Глобалистам. Такое не работает. Безусловно, не работает в тяжелые времена, <…> опасные времена», – подчеркнул глава Белого дома.

«<…> Мы возвращаем производственно-сбытовые цепочки на родину. Мы многое узнали о производственно-сбытовых цепочках. Мы поняли, что товары хорошо производить в США», – сообщил глава американской администрации.

По его словам, «производственно-сбытовые цепочки кажутся замечательными, но если одна страна сталкивается с проблемой, то летит вся цепочка». «Я долгое время об этом твердил. <…> Мы усвоили хороший урок», – подчеркнул Трамп.

При этом он в очередной раз подтвердил, что не удовлетворен шагами, которые поначалу делал Китай в условиях распространения нового коронавируса. Трамп вновь предупредил, что Вашингтон планирует выстраивать дальнейшие отношения с Пекином прежде всего в зависимости от того, как Китай станет выполнять условия двусторонней торговой договоренности, заключенной 15 января.

Кроме того, президент США заявил, что экономика ряда европейских стран, включая Испанию и Италию, находится в плачевном состоянии в связи с последствиями пандемии. Наконец, Трамп сообщил, что США координируют с Мексикой и Канадой действия, направленные на постепенную отмену санитарных ограничений и восстановление полноценного функционирования экономики. «Мы сейчас координируем [действия] с обеими [этими странами]. Я беседовал с президентом Мексики [Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором] вчера (в субботу), я много говорил с премьер- министром Канады [Джастином Трюдо]. У нас сейчас очень хорошая координация», – заверил Трамп.

Напомним, в начале апреля в Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике. Газета ВЗГЛЯД уже писала, что глобализация не переживет пандемии.