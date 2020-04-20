 

Трамп указал на проявившиеся недостатки экономической глобализации

20.04.2020, 6:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что вспышка нового коронавируса продемонстрировала недостатки экономической глобализации.

«Эта пандемия подчеркнула важность <…> наших производственно-сбытовых цепочек, возвращения их в Соединенные Штаты, где им самое место <…>», – цитирует Трампа ТАСС.

«Что произойдет, если война, а <…> половину ваших припасов предоставляют другие страны? Кому такое пришло в голову?! Глобалистам. Такое не работает. Безусловно, не работает в тяжелые времена, <…> опасные времена», – подчеркнул глава Белого дома.

«<…> Мы возвращаем производственно-сбытовые цепочки на родину. Мы многое узнали о производственно-сбытовых цепочках. Мы поняли, что товары хорошо производить в США», – сообщил глава американской администрации.

По его словам, «производственно-сбытовые цепочки кажутся замечательными, но если одна страна сталкивается с проблемой, то летит вся цепочка». «Я долгое время об этом твердил. <…> Мы усвоили хороший урок», – подчеркнул Трамп.

При этом он в очередной раз подтвердил, что не удовлетворен шагами, которые поначалу делал Китай в условиях распространения нового коронавируса. Трамп вновь предупредил, что Вашингтон планирует выстраивать дальнейшие отношения с Пекином прежде всего в зависимости от того, как Китай станет выполнять условия двусторонней торговой договоренности, заключенной 15 января.

Кроме того, президент США заявил, что экономика ряда европейских стран, включая Испанию и Италию, находится в плачевном состоянии в связи с последствиями пандемии. Наконец, Трамп сообщил, что США координируют с Мексикой и Канадой действия, направленные на постепенную отмену санитарных ограничений и восстановление полноценного функционирования экономики. «Мы сейчас координируем [действия] с обеими [этими странами]. Я беседовал с президентом Мексики [Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором] вчера (в субботу), я много говорил с премьер- министром Канады [Джастином Трюдо]. У нас сейчас очень хорошая координация», – заверил Трамп.

Напомним, в начале апреля в Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике. Газета ВЗГЛЯД уже писала, что глобализация не переживет пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / В Осетии таксист спас 101-летнюю блокадницу от голода

13.04 / Суд обязал пересмотреть вопрос прекращения дела о крушении Ту-154 под Сочи

05.02 / Казанский зоопарк отреагировал на расистский скандал

05.02 / ЦСКА получил отказ от “Флуминенсе” по трансферу Пауло

25.02 / “У меня папа и дедушка служили в советской армии”. Maruv отреагировала на критику ее поздравления с 23 февраля

24.03 / Южная Корея удваивает пакет мер по спасению экономики от коронавируса

02.04 / Панин: Я посмотрел про “Курск”, как его утопили, бл…дь. Посмотрели про Беслан, как там напалмом детей сожгли, бл…дь. Слезы текут, бл…дь… Позор, стыдно, бл…дь!

17.03 / В рейтинге надежных российских банков от Forbes сменился лидер

04.04 / Безработным россиянам предложили поработать на стройках вместо мигрантов

09.04 / В Чернобыле шестые сутки горит лес. ГСЧС привлекла к тушению пожара дополнительные силы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска