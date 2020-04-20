 

Глава ВОЗ призвал G20 устранить мешающие борьбе с коронавирусом барьеры

20.04.2020, 6:48, Новости дня

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» (G20) расширить поставки необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования и материалов, ликвидировав препятствующие этому торговые барьеры.

«Призываю страны G20 вместе работать над увеличением производства и справедливого распределения основных поставок и устранить торговые барьеры, которые ставят под угрозу жизнь работников здравоохранения и их пациентов», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Он подчеркнул, что ожидает сохранения со стороны Группы двадцати поддержки «глобального реагирования на COVID-19». ВОЗ планирует в ближайшее время опубликовать очередной план реагирования на пандемию «с оценкой ресурсов, необходимых для следующего этапа» борьбы с ней. Предыдущий такой план ВОЗ, рассчитанный на февраль – апрель, получил широкую поддержку со стороны доноров, пообещавших выделить более 900 млн долларов, информировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал G20 оказать помощь странам Африки принятием мер, включающих в себя «стимулы и облегчение долга, чтобы они могли сосредоточить внимание на борьбе с пандемией».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что вирус сейчас, как представляется, прокладывает себе дорогу в странах, у которых нет таких возможностей реагирования на него, как у многих государств G20, – констатировал он. – Срочно необходимо не только оказать странам поддержку в реагировании на COVID-19, но и обеспечить сохранение других основных услуг здравоохранения».

Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал приверженность G20 «борьбе с кризисом» и «обеспечению того, чтобы он никогда больше не повторился». «Пандемия высветила слабости в системах здравоохранения и глобальной подготовке», – констатировал он.

Напомним, в коммюнике по итогам состоявшегося в воскресенье совещания министров здравоохранения Группы двадцати (G20) говорится, что пандемия COVID-19 высветила системные недостатки в организации здравоохранения в странах мира.



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