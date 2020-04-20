Forbes – для Путина перенос парада Победы грозит стать самым крупным вызовом в его карьере

20.04.2020, 6:40, Новости дня

Вся политическая карьера Владимира Путина строится на образе президента, который контролирует всё, однако коронавирус стал именно тем фактором, который вынудил его перенести парад Победы 9 мая, пишет Forbes. Как отмечает журнал, учитывая ту угрозы, которую несёт пандемия, а также саму суть имиджа Путина, вирус может стать самым крупным вызовом за всю жизнь российского лидера.



Reuters

Всю свою политическую карьеру президент РФ Владимир Путин построил на образе человека, который контролирует всё. Однако теперь, на фоне коронавируса, он столкнулся с самым большим вызовом за всю его жизнь, пишет Forbes.

Возрождённая российская армия и православная церковь — это два важнейших символа президентства Путина. Но на фоне пандемии обе эти организации были вынуждены вносить срочные коррективы в крупные запланированные торжества.

Сам Путин также строил большие планы, которые должны были привести к тому, что он смог бы оставаться у власти ещё десять лет или даже больше. Однако все они пошли насмарку. Предполагалось, что 22 апреля русские отправятся на референдум о внесении поправок в Конституцию. Однако по причине возможного распространения инфекции голосование пришлось отложить.

Однако референдум — это не единственное крупное мероприятие, которое пострадало от коронавируса. На протяжении всего года страна готовилась к 9 мая — Дню Победы над нацистской Германией.

В этот раз 75-летняя годовщина должна была пройти с особым размахом. В параде на Красной площади должны были принять участие тысячи солдат и сотни единиц военной техники. Для проведения подобного крупного мероприятия требуются масштабные репетиции, однако, по некоторым данным, коронавирусом заразились, в том числе и некоторые участники грядущего парада.

Объявляя о переносе парада, Путин прибегнул к религиозной лексике с тем, чтобы подчеркнуть важность этого решения. «Дата 9 мая для нас святая, но жизнь каждого человека священна», — заявил он.

Пострадали от коронавируса и религиозные праздники. После десятилетий советского официального атеизма при Путине РФ вернулась к православию. Пасха, которая для православных выпала на 19 апреля — это один из крупных праздников для христиан по всему миру. Тем не менее в этом году в свете ограничений службы оказалось невозможно проводить так, как обычно. Хотя по некоторым данным, многие церкви должны остаться открытыми, верующими настоятельно порекомендовали в них не ходить.

При этом угроза РФ со стороны коронавируса вполне осязаема и продолжает расти, напоминает журнал. По данным на 18 апреля количество случаев заболевания вирусом в РФ достигло 36,793 при том, что уровень заражения ежедневно ставит новые рекорды.

Более половины зафиксированных случаев произошло в российской столице. Власти уверены в том, что медицинские службы сумеют справиться с нагрузкой, однако сообщения об очередях из машин скорой помощи говорят о том, что ресурсы, возможно, уже на пределе.

«С подобной ситуацией, которую всего несколько месяцев назад практически никто не мог предвидеть, столкнулись лидеры по всему миру. Путин исключением не стал. Для президента, чей политический имидж зиждется на сильном и решительном лидерстве, которое даёт стране уверенность, подобная неопределённость, связанная с пандемией коронавируса, опасна в особенности», — подытоживает Forbes.