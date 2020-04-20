«Головная боль» в мирное время, смертельно опасна на войне – NI оценил новейшую российскую субмарину

20.04.2020, 6:40, Новости дня

Новейшая российская атомная подлодка класса «Ясень» настолько впечатлила контр-адмирала США Дэйва Джонса, что он заказал себе в кабинет её модель, чтобы не забывать, с чем приходится иметь дело американским ВМС, пишет The National Interest. Как отмечает журнал, по причине малой магнитной сигнатуры субмарина может похвастаться низким уровнем заметности. При этом, по некоторым данным, в 2018 году подлодка этого типа пряталась от американского флота в Атлантике на протяжении нескольких недель.



Пресс-служба Северного флота

Подлодки класса «Ясень» — это самые продвинутые атомные ракетные субмарины в распоряжении России. Первая подлодка этого типа — «Северодвинск» — вступила на боевое дежурство в 2013-ом или 2014 году, пишет The National Interest.

При этом один высокопоставленный офицер ВМС США оказался настолько впечатлён «Северодвинском», что заказал себе в кабинет её модель, чтобы всегда помнить о том, чему противостоит его ведомство.

Говоря о военно-морских угрозах со стороны России, контр-адмирал Дэйв Джонсон заявил следующее: «Мы будем сталкиваться с потенциально сильными оппонентами. Стоит только взглянуть на «Северодвинск», российскую версию ракетной АПЛ. Меня она так впечатлила, что я заказал в Центре разработок надводного вооружения в Кардероке модель по несекретным данным».

«Северодвинск», как отмечает журнал, — это невероятно развитая подлодка, при строительстве которой использовались советские технологии 80-х годов. При этом субмарина располагает большим сферическим гидроакустическим комплексом в носовой части, который, как считается, обладает большой чувствительностью.

Из-за размеров сонара торпедные аппараты пришлось перемесить с носа ближе к центру корабля и установить их под углом. В торпедные трубы могут заряжаться как стандартные 533-милиметровые, так и тяжёлые 650-милиметровые торпеды. Корпус корабля сделан из маломагнитной стали, что значительно сокращает магнитную сигнатуру «Северодвинска».

В интервью программе «60 минут» командующий силами ВМФ США в Европе адмирал Джеймс Фогго отметил, что РФ располагает «весьма дееспособным подводным флотом», а его самого беспокоит российская подводная активность.

Говоря о «Северодвинске», адмирал сообщил, что это «новейший класс подлодки, очень эффективный и очень тихий», что, по его мнению, является главным качеством в подводной войне. Хотя Фогго и не стал комментировать сообщения о том, что ВМС США потеряли «Северодвинск», чиновники Пентагона утверждают, что эта подлодка вышла в Атлантический океан в 2018 году — и ей удавалось на протяжении многих недель избегать обнаружения.

«Потеря российской подлодки в мирное время — это головная боль. Потеря же из виду субмарины во время конфликта — смертельно опасна», — подытоживает The National Interest.