Лолита Милявская: Не знаю ни одного президента, который бы любил свой народ. А Путин? Когда долго живешь с одним народом, как с одной женой, уже нюансы не замечаешь

20.04.2020, 6:31, Новости дня

Российская певица Лолита в авторской программе основателя интернет-здания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона заявила, что не знает ни одного президента, который бы любил свой народ.

“Я вообще уверена, что у власти невозможно быть честным и чистым. Всегда есть какие-то структуры, которые будут рядом с властью, и ты обязан будешь так или иначе совершать какие-то компромиссы, которые 100% не понравятся населению. Население вообще всегда хочет все и сразу, как и я бы хотела. И ждать, пока один президент сделает что-то для блага народа… Я далека от этих иллюзий. Я вообще не знаю ни одного президента в мире, который бы любил свой народ. Вот я ни одного не знаю”, – объяснила певица.

Гордон спросил, любит ли свой народ президент РФ Владимир Путин.

“Понимаешь, я боюсь, что эта любовь такая… Как тебе сказать? Когда долго живешь с одним народом, как с одной женой, как-то уже нюансы не замечаешь”, – отметила Лолита.

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Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Но если россияне на референдуме поддержат поправки к Конституции, принятые российским парламентом, Путин сможет пойти на очередной президентский срок.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube