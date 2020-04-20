 

Билецкий предложил ГСЧС добровольцев для тушения лесных пожаров

20.04.2020, 6:31, Новости дня

Глава партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий обратился к Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям и призвал создать отряды из добровольцев для тушения пожаров в Житомирской области. Политик подчеркнул, что ветераны, молодежь и участники проекта “НК Волонтеры” готовы немедленно присоединиться к борьбе с огнем. Об этом Билецкий сообщил в своем Telegram-канале.

Вместе с представителями “Нацкорпуса” Билецкий посетил поселки Магдин и Личманы в Житомирской области, пострадавшие от пожаров больше всего, пишет сайт политсилы. Билецкий показал кадры полностью уничтоженных домов. Местным жителям, многие из которых потеряли жилье, волонтеры “Нацкорпуса” раздали продуктовые наборы.

“За три дня пожаров здесь, на Житомирщине, сгорело около шести гектаров леса, семь населенных пунктов и 39 домов. В частности, в селе Личманы, где более 30 домов уничтожены. Сотни людей отселены, поэтому мы привезли питьевую воду и продукты. Село Магдин также выгорело полностью – ни одного человека нет. Нашли обгоревших животных. Пожарные, безусловно, герои в этой ситуации. Они частично ликвидировали пожар. Хотя примерно в километре находится еще один крупнейший очаг”, – рассказал Билецкий.

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Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org


Фото: nationalcorps.org

“Рук для борьбы с огнем не хватает, ничего не хватает. Поэтому в рамках проекта “НК Волонтеры” мы официально обращаемся к ГСЧС с предложением создать добровольческие отряды из ветеранов, молодежи и волонтеров. Сейчас важно бросить все силы на борьбу с огнем, потому что сотни людей могут потерять крышу над головой. Украина может остаться без лесов. Хуже всего, что лесные пожары – это следствие коррупции. Так пытаются скрыть незаконную вырубку лесов. В этом году такие искусственные пожары просто вышли из-под контроля”, – заявил политик.

ВИДЕОВидео: Андрій Білецький / YouTube

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, к утру 19 апреля продолжается лесной пожар на территории 4090 га. Спасатели пытаются предотвратить переброс огня в Беларусь.

В Госагентстве лесных ресурсов Украины также заявили, что у пожаров в Житомирской области может быть две причины – обрыв высоковольтных линий во время урагана и поджог сухостоя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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