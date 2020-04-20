 

В Чехии выставили на продажу памятник Сталину, начальная цена – €700

20.04.2020, 6:31, Новости дня

Памятник советскому генералиссимусу Иосифу Сталину в Чехии продадут с аукциона, сообщила мэрия города Комаров.

Стартовая цена трехметрового монумента из песчаника – 20 тыс. крон (примерно €700). Заявки на торги принимаются до 30 апреля.

Памятник стоял на одной из площадей города Комаров с 1951-го по 1989 год, затем его снесли и спрятали на складе. У монумента есть повреждение – отломан кусок левого сапога Сталина.

Идея продать монумент высказывалась и ранее, но только сейчас городские власти смогли провести экспертизу и оценку, информирует Česká televize. Как минимум один покупатель уже проявил интерес.

Это не первый случай продажи статуи бывшего советского лидера в Чешской Республике. В 2010 году бронзовая статуя Сталина была продана в Литомержице за 172 тыс. крон.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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