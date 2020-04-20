В результате стрельбы в Канаде погибли 13 человек
20.04.2020, 6:27, Новости дня
Стало известно число жертв канадского стрелка. 51-летний Габриэл Уортман застрелил в Портапике и некоторых других населенных пунктах (провинция Новая Шотландия) 13 человек. Убийца был одет как полицейский, уточняет РИА Новости.
Ему удалось скрыться, и полиция в течение 12 часов преследовала его. Возле города Галифакс преступник был обнаружен. Он мертв.
Мотивы Уортмана не выяснены.
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