В результате стрельбы в Канаде погибли 13 человек

20.04.2020, 6:27, Новости дня

Стало известно число жертв канадского стрелка. 51-летний Габриэл Уортман застрелил в Портапике и некоторых других населенных пунктах (провинция Новая Шотландия) 13 человек. Убийца был одет как полицейский, уточняет РИА Новости.

Ему удалось скрыться, и полиция в течение 12 часов преследовала его. Возле города Галифакс преступник был обнаружен. Он мертв.

Мотивы Уортмана не выяснены.