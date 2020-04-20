 

На Камчатке и в Калининграде идет круглосуточное строительство медцентров Минобороны

20.04.2020, 6:27, Новости дня

Многофункциональные медцентры возводят специалисты Минобороны на Камчатке и в Калининграде. На места уже доставлено более полутора тысяч тонн различных грузов, передает телеканал "Россия 24".

В Петропавловске-Камчатском больницу строят на территории военно-морского госпиталя. Сейчас на объекте монтируют стены, устанавливают окна и прокладывают электропроводку. Работы идут круглосуточно.

10 военно-транспортных самолетов привезли оборудование, стройматериалы и спецтехнику для больницы в Калининграде. Там общая площадь будущего комплекса превышает 17 тысяч квадратных метров.

Всего в России военные построят 16 модульных медицинских центров.



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