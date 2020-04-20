 

Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за скромных форм

20.04.2020, 5:53, Разное

Наталья Штурм поделилась информацией, отчего ей не удалось стать возлюбленной Никаса Сафронова. Также вокалистка сообщила, что у всех олигархов не в порядке нервная система, в этом она убедилась после общения с ними.
Наталья Штурм в программе «Ты не поверишь!» рассказала, что к ней в любовники временами просятся состоятельные олигархи. Она признается, что заметила у них признаки, указывающие на проблемы с нервной системой, для этого ей было достаточно поговорить с ними. К художнику Никасу Сафронову она набивалась сама, но получила отказ. Он любит больших женщин с формами, а Наталья Штурм признается, что ей не хватает 3-4 размера.

Кроме того, Наталья Штурм добавила, что без труда раздевается перед камерой, ведь тут нет ничего неприличного, а сегодня свое тело показывают практически все. Теперь у вокалистки наступила фаза, когда она желает проводить время с внуком, имеющим растяжку, как у Анастасии Волочковой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / В Белгороде полицейский тайком пробрался в чужой автомобиль и уснул

24.02 / Стали известны технические характеристики смартфона Sony Xperia 1 II с поддержкой сетей 5G

30.03 / Мнение: Алкоголь (опасны мифы о пользе алкоголя)

19.03 / “Меня это только укрепляет”: Рената Литвинова борется с коронавирусом водкой

07.04 / Мнение: Три правила жизни в России глазами канадца

04.03 / Ученые: Пиво египетских фараонов обладало фруктовым привкусом

02.04 / Как победить коронавирус и защитить детей: Анджелина Джоли дала интервью корейской газете

05.03 / В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

19.02 / Сын Елены Яковлевой Денис Шальных показал свое лицо без татуировок

19.02 / Учёные рассказали о пользе считающегося «вредным» картофельного гарнира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска