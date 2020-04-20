Никас Сафронов отверг Наталью Штурм из-за скромных форм

20.04.2020, 5:53, Разное

Наталья Штурм поделилась информацией, отчего ей не удалось стать возлюбленной Никаса Сафронова. Также вокалистка сообщила, что у всех олигархов не в порядке нервная система, в этом она убедилась после общения с ними.

Наталья Штурм в программе «Ты не поверишь!» рассказала, что к ней в любовники временами просятся состоятельные олигархи. Она признается, что заметила у них признаки, указывающие на проблемы с нервной системой, для этого ей было достаточно поговорить с ними. К художнику Никасу Сафронову она набивалась сама, но получила отказ. Он любит больших женщин с формами, а Наталья Штурм признается, что ей не хватает 3-4 размера.

Кроме того, Наталья Штурм добавила, что без труда раздевается перед камерой, ведь тут нет ничего неприличного, а сегодня свое тело показывают практически все. Теперь у вокалистки наступила фаза, когда она желает проводить время с внуком, имеющим растяжку, как у Анастасии Волочковой.