Число погибших в результате стрельбы в Канаде возросло до 17 человек

20.04.2020, 5:16, Новости дня

Число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 17 человек, сообщил телеканал CBC со ссылкой на комиссара национальной полиции страны Бренду Лаки.

По словам комиссара, среди 17 погибших сам стрелок. При этом она не исключила, что жертв может оказаться больше, передает ТАСС.

Ранее телеканал сообщал о 13 погибших в результате стрельбы в Новой Шотландии.

По данным телеканала CTV, имя подозреваемого Гэбриел Уортман, ему 51 год. Уортман, предположительно, носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине, при этом он не является сотрудником правоохранительных органов.

По поступающим сообщениям, в ночь на воскресенье Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов Канады. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Мотивы действий Уортмана не установлены. В полиции считают, что подозреваемый был знаком с некоторыми жертвами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших.