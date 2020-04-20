Лолита Милявская: “Слуга народа” – офигенное кино

20.04.2020, 5:15, Новости дня

Российская певица Лолита Милявская в авторской программе основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказала, что постоянно смотрит передачи студии “Квартал 95” “для повышения настроения”.

Отвечая на вопрос журналиста, за творчеством каких украинских артистов она следит, певица ответила: “За всеми. “Квартал” я смотрю постоянно. “Квартал” у меня просто для повышения настроения. Кстати, если бы не мои друзья, я бы не узнала фильм “Слуга народа”. А так мы друг другу передавали: “Ты видел, ты видел?”

Она считает, что рассказанная в фильм история – честная.

“Офигенное кино. Мне не нравится фильм, который по кинотеатрам пошел. Во-первых, это очень честная история. И суть этой истории только в одном: любой учитель, который придет к власти, ничего сделать не сможет. Дело в том, что эта история прописана настолько честно… И она уже сыграна”, – отметила Милявская.

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“Слугу народа” сняла студия “Квартал 95”. В Украине сериал показывали с ноября 2015-го по март 2019 года. В сериале сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который тогда руководил студией “Квартал 95”.

Согласно сюжету, главный герой, учитель истории Василий Голобородько, выигрывает президентские выборы в Украине.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube