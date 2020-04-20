“Вероятность переименования значительно ниже”. Посольство РФ в Праге объяснило отказ от адреса на площади Немцова

20.04.2020, 5:15, Новости дня

18 апреля посольство России в Чехии подтвердило в Facebook, что их официальным адресом стала не площадь Бориса Немцова, появившаяся в Праге недавно, а улица Коруновачни.

“В середине марта из мэрии города Прага в посольство поступило уведомление “о прекращении существования адреса представительского здания посольства: площадь Под Каштаны, ориентационный номер 1”, являвшегося официальным адресом российской дипмиссии. Согласно данному уведомлению за представительским зданием “сохраняется адрес: улица Коруновачни, ориентационный номер 36”. С учетом того, что название улицы Коруновачни является историческим, используется более 100 лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима “площадь Бориса Немцова”, посольством принято решение в дальнейшем использовать адрес улица Коруновачни, ориентационный номер 36 в качестве своего официального адреса”, – рассказали в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что уведомление об этом чешской стороны носило “исключительно технический характер”, и заявили, что “этому сюжету здесь намеренно пытаются придать политическое звучание”.

🇷🇺 Комментарий в связи с изменением адреса Посольства России в ЧехииВ последние дни в чешских СМИ со ссылкой на МИД… Posted by Посольство России в Чехии on Laupäev, 18. aprill 2020

Площадь в Праге официально переименовали 24 февраля, торжественная церемония прошла 27 февраля.

17 апреля издание Aktuálně.cz сообщило, что российское посольство в Чехии, которое располагается на недавно переименованной площади Бориса Немцова в Праге, меняет свой официальный адрес на улицу Коруновачни, где у посольства есть еще одно здание, находящееся в 400 метрах от основного помещения.

Российского оппозиционера Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не названы.

В честь Немцова названы площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне, сквер напротив посольства России в Вильнюсе и сквер недалеко от российской дипмиссии в Киеве.