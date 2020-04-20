Нефть в США: цены стремятся к нулю

20.04.2020, 5:10, Новости дня

Стоимость нефтяных фьючерсов на американскую смесь WTI рухнула в азиатскую сессию на 20%. Контракты с поставкой в мае торгуются ниже 15 долларов за бочку – минимума с конца прошлого века. Отметим, что от максимумов, достигнутых перед встречей ОПЕК+, падение цен составило уже более 10 долларов.

Причин такого обвала несколько: как фундаментальные, так и технические.

Дело в том, что хранилища в США уже переполнены, и единственной альтернативой остаются танкеры, но нефть, добываемая в Техасе, не имеет доступа к морю. Это накладывает дополнительные транспортные издержки, которые в условиях отсутствия спроса просто нецелесообразны. Как пишет агентство Bloomberg, некоторые сланцевые компании вынуждены продавать свое топливо на физическом рынке и вовсе по 2 доллара, а вскоре, похоже, придется доплачивать покупателям, лишь бы они забрали нефть себе. И это не шутки, в конце марта уже были зафиксированы отрицательные цены. Смесь марки Wyoming Asphalt Sour была продана по цене минус 19 центов.

Техническая же часть заключается в том, что так дешево фьючерсы на WTI торгуются только с поставкой в ближайшем месяце. Но этот контракт истекает, и июньский стоит уже на 40% дороже.

Он, правда, сегодня также несет потери, но около 5%. Причиной такого дисбаланса стал крупнейший нефтяной биржевой фонд USO, который держит ближайшие фьючерсы почти на 4 миллиарда долларов, что эквивалентно 150 миллионам баррелей. Перед истечением контрактов он вынужден продавать майские фьючерсы и покупать июньские. Это и оказывает давление на цены. Впрочем, фонд уже сообщил об изменении инвестиционной декларации и теперь будет распределять средства по контрактам с разным сроком исполнения.