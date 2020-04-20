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20.04.2020, 5:10, Новости дня

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Соответствующие поправки будут подразумевать разумные ограничения для владельцев земельных участков, которые необходимо претерпеть, чтобы соблюсти интересы соседей. "Мои права заканчиваются там, где начинаются права других", — пояснил парламентарий. Уважение соседей должно быть обоюдным, отметил Крашенинников.

Так, если с соседского участка исходят газы, пары, запахи, дым, копоть, тепло, шумы или вибрации, не превышающие установленных нормативов и не оказывающие воздействие на использование его земельного участка, то такого соседа придется "терпеть". Если же воздействие с соседнего участка будет превышать нормативы или выходить за указанные пределы, то тогда можно потребовать устранить нарушения, передает РИА Новости.

Нарушения могут быть разными: например, собственник начал углублять свой колодец так, что пострадал грунт соседнего участка, или выкопал колодец таким образом, что его сосед лишился воды.



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