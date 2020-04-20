 

Стрельба в Канаде: число жертв возросло до 17 человек

20.04.2020, 5:10, Новости дня

Число погибших в результате стрельбы в провинции Новая Шотландия в Канаде увеличилось до 17 человек. Такие данные сообщает телеканал CBC, ссылаясь на комиссара национальной полиции страны Бренду Лаки.

Среди 17 погибших – и сам стрелок. Число жертв может расти. В настоящее время продолжается расследование по факту случившегося. Ранее СМИ сообщали о 13 погибших в результате ЧП.

Как известно, в ночь на воскресенье, 19 апреля, 51-летний Габриэл Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а позднее – в других населенных пунктах, расположенных в радиусе 50 километров от Порталика. Операция по задержанию преступника длилась 12 часов. В процессе операции погибла сотрудника Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Не являясь сотрудником правоохранительных органов, Уортман передвигался на патрульной машине и был одет в полицейскую форму.

Представители полиции сообщили, что Уортман был убит в городе Энфилд в процессе перестрелки с правоохранителями.

О мотивах действий Уортмана пока ничего не сообщается. Стражи порядка уточнили, что стрелок был знаком с некоторыми из своих жертв.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщает ТАСС.



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