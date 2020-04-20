Мнение: Чельдиев

20.04.2020, 5:05, Разное

В Петербурге задержан оперный певец Вадим Чельдиев в рамках возбужденного уголовного дела, по которому он обвиняется в распространении "ложной информации о коронавирусе". Суть происходящего в том, что Чельдиев не просто сомневается в официальной версии происходящего, не только возмущается неадекватной реакцией на инфекционную вспышку заболевания, в рамках которой идет уничтожение экономики страны, но главное – он призвал к организованным протестам, которые предложил провести в своем родном регионе Северной Осетии перед зданием местного правительства.

Вот эта организующая деятельность (а живущий в Петербурге Чельдиев популярен в Северной Осетии и является одним из лидеров общественного мнения) и стала причиной возбуждения уголовного дела.

Террор выходит на новый уровень. Теперь запрещено протестовать против убийства страны – вы все должны подохнуть, но подохнуть молча. Голос против коллективного самоубийства – это преступление с точки зрения власти. При этом власть никак не объясняет происходящее, а главное – во имя чего идет уничтожение страны. В рамках обычной человеческой логики демагогия о спасении человеческих жизней через проводимые мероприятия не выдерживает никакой критики – если убить экономику, то неизбежно будет убита и медицина. И тогда самые простые заболевания лечить уже будет просто некому и негде. Демагогия о спасении жизней сейчас (при том, что данными о происходящем нещадным образом манипулируют) умалчивает о последствиях. Никто в борьбе с мышами не сжигает дом. Но именно это сегодня и делает российская власть.

Попытка Чельдиева усомниться в рациональности действий властей стоила ему задержания и возбуждения уголовного дела. Террор – это не только устрашение тех, кто верит в официальную ложь. Террор – это еще и насилие над теми, у кого есть мозги и понимание того, что происходящее является преступлением против страны и народа.

Мало того, что власть уже совершила государственное преступление, ограничив права и свободы людей всей страны, не проведя соответствуюие правовые решения и мероприятия, введя чрезвычайное положение незаконно явочным порядком. Мало того, что президент страны сбежал, бросив страну на произвол судьбы. Мало того, что страна идет просто вразнос, так как каждый регион начинает проводить свои собственные мероприятия, не стыкующиеся ни с другими регионами, ни с нормативной базой, а зачастую даже с обычной логикой. Теперь вопросы, которые неизбежно начинают возникать у обманываемого населения, становятся преступными. Еще пару месяцев назад мы жили в классической персоналистской диктатуре, и внезапно очутились в откровенно фашистском государстве. Никак иначе квалифицировать происходящее не получается.