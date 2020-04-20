 

Астроном из Китая рассказал о шансах столкновения астероида 1998 OR2 с Землей

20.04.2020, 4:53, Разное

Астроном из Китая Чжао Хайбинь пояснил о шансах столкновения крупного астероида 1998 OR2 с Землёй. По подсчётам специалиста, они практически нулевые и опасаться не стоит.
Астероид 1998 OR2 является потенциально опасным околоземным небесным телом, так как при его относительно небольшом диаметре (2-4 километра) он способен нанести непоправимый вред планете. Исследователи космического пространства подсчитали, что небесное тело приблизится к Земле 29 апреля. В свою очередь китайский астроном поспешил успокоить граждан. Он рассказал, что расстояние, на котором 1998 OR2 пройдёт возле планеты, составит приблизительно 6 млн километров. Это очень внушительные показатели и поэтому о столкновении речи идти не может.

Несмотря на это, учёные не торопятся исключать 1998 OR2 из категории опасных. В 2020 году траектория астероида не представляет опасности для Земли, но в будущем под действием различного космического воздействия, включая гравитацию других небесных тел, он может приблизиться на критическое расстояние.



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