Трамп предложил Ирану «тысячи аппаратов ИВЛ» в обмен на новую сделку

20.04.2020, 4:53, Новости дня

Власти Соединенных Штатов в обмен на новую сделку готовы оказать Ирану помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа, в том числе предоставить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил президент США Дональд Трамп.

«Если Ирану нужна помощь в этом (в борьбе с коронавирусом), я был бы готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. <…> Если им нужна помощь, если им нужны аппараты ИВЛ, у нас на руках сейчас тысячи аппаратов ИВЛ, а также аппараты, которые находятся в процессе производства. <…> Без сомнений, мы были бы готовы помочь. Что должны делать они? Быть умнее и пойти на [новую] сделку», – цитирует американского президента ТАСС.

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186 случаев) 30 марта, после чего начало уменьшаться. Число выявленных случаев заражения коронавирусом составляет около 82 тыс., зарегистрировано 5 118 летальных исходов.

Напомним, в начале апреля США заблокировали выделение Ирану от МВФ на 5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Позднее министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф обсудили по телефону координацию в борьбе с коронавирусом и необходимость отказа от санкций в отношении поставок медикаментов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против Тегерана на фоне пандемии коронавируса являются «медицинским терроризмом».