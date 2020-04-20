Мнение: О конце шведского чуда и начале российского

20.04.2020, 4:30, Разное

Несколько недель назад Швецию было принято хвалить за смелость: страна ввела минимальные ограничения в связи с эпидемией CoVID-19. Людей не запирали дома, рестораны приветствовали посетителей, спортивные клубы продолжали проводить тренировки, школы и детсады сами выбирали режим работы. Шведы активно вырабатывали коллективный иммунитет.

Этим они существенно отличались от соседей: в Норвегии, Дании и Финляндии всё-таки пошли на более решительные меры.

Каков результат?

Чуда не случилось.

Хотя по общему числу заболевших коронавирусной инфекцией Страна трёх корон не входит и в мировую двадцатку, по уровню смертности вследствие SARS-CoV-2 (в процетном отношении к заболевшим) она занимает седьмое место в мире, а по количеству смертей на 100 тыс. чел. населения – девятое, согласно данным Института Джона Хопкинса.

А действия главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнéлля, с чьей подачи была взята на вооружение теория стадной защиты подвергаются жёсткой критике. В том числе потому, что страны-соседи показывают намного меньшую смертность.

«То, что сейчас происходит, — это опасный эксперимент. Ситуация в стране может принять серьезный оборот, особенно в стокгольмских пригородах. Есть основания полагать, что мы стоит на пороге катастрофы. Всё взорвется на наших глазах», — говорит Сесилия Сёдерберг-Ноклéр, профессор вирусологии Каролинского института в Стокгольме. По её расчётам, уже через несколько недель в одном Стокгольме может быть почти до полумиллиона заболевших. Если не принять строгих мер, вирус быстро перекинется на остальную Швецию. «Как ситуация будет развиваться в этом случае, очевидно. Если умрет хотя бы один процент заразившихся — а это еще скромная оценка, — смертность у нас будет жуткая», — предупреждает эксперт.

Впрочем, тут только время покажет.

Другое чудо уже показывает #Россия.

Для понимания, существует гипотеза о двух кардинально различающихся типах нынешнего коронавируса – «азиатском» и «европейском». Первый менее опасен, второй более заразен и смертоносен. Подробности и различия можно посмотреть у Андрея aillarionov Илларионова здесь.

По уровню заболеваемости в пересчёте на численность населения #Россия находится во вполне европейском тренде – около 250 заболевших на 1 млн. чел. с поправкой на временной лаг с Европой, который мы быстро навёрстываем, судя по статистике. По уровню смертности (менее 1% от заболевших, менее 0,5 на 100 тыс. населения) наша страна пока что остаётся в одном ряду с Китаем, Саудовской Аравией, Японией и т.п.

Интересно, это действительно чудо, и у России здесь опять свой, особый путь? Или это просто чудо российской статистики, где в коронавирусные стали записывать всех чихнувших?