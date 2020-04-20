Белковский: Путин любит не власть, а атрибуты власти, и ненавидит публичность

20.04.2020, 4:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин любит не саму власть, а ее атрибуты. Такое мнение 18 апреля в эфире радиостанции “Эхо Москвы” выразил российский политолог Станислав Белковский.

“Путин любит не власть, а атрибуты власти, и ненавидит публичность. Человек власти обожает публичность. Ему ничего не стоит пойти в народ безо всякой охраны или в чумные бараки безо всякого защитного костюма, подобно Наполеону – не так ли? Мог ли Наполеон заболеть чумой? Конечно, мог. Остановило ли его это? Нет. Потому что любовь к власти была важнее. Путин любит атрибуты власти – эти кольца охраны, эти почести, обслуживающий персонал немереного количества, безграничные возможности, которые дает лишенная демократического контроля российская власть”, – сказал он.

По словам политолога, “это не любовь к власти как к таковой, не субстанция этой власти”.

“Именно из страха перед публичностью Путин всегда исчезает в момент возникновения определенных трудноразрешимых кризисов, будь то катастрофа атомной подводной лодки “Курск” или захват заложников в “Норд-Осте” и Беслане, и всплывает на публичную поверхность, когда все уже решено в его пользу. А все кризисы разрешались в его пользу, иначе он не был бы сегодня президентом”, – объяснил Белковский.

Он отметил, что нынешний кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции, впервые стал для Путина более долгосрочным.

“Это кризис, причины которого, в отличие от предыдущих, неясны. Неясны и долгосрочные последствия. Поэтому Путин залип надолго. Вопрос: почему он сидит где-то в бункере?” – сказал Белковский.

1 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава Кремля из-за коронавируса перешел на удаленную работу.

25 марта из-за эпидемии COVID-19 в России была объявлена неделя выходных, которую 2 апреля продлили до конца месяца. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в России на 19 апреля подтверждено почти 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, 361 человек скончался.