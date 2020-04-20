В Житомирской области скончался пятый больной коронавирусной инфекцией

20.04.2020, 4:01, Новости дня

В Житомирской области от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось уже пять человек. Об этом 19 апреля проинформировали в областной государственной администрации (ОГА).

“На Пасху, 19 апреля, в области зафиксирован пятый летальный случай от коронавирусной инфекции. Сегодня от этого заболевания умерла жительница Черняховского района… 83-летняя женщина заболело 4 апреля, 6 апреля с признаками COVID-19 была госпитализирована. Уже на следующий день результаты ПЦР-исследований подтвердили диагноз. К сожалению, 17 апреля женщине стало хуже, врачи применили интубацию”, – сказано в сообщении.

В ОГА отметили, что первая жертва коронавируса в области зарегистрирована 13 марта в Радомышле, позже еще трое умерли в Бердичеве.

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших, из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа. В Житомирской области выявили в общей сложности 211 больных COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.