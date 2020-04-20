 

Коронавирус в России: обновленные данные оперативного штаба

20.04.2020, 3:55, Новости дня

По данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом COVID-19, в РФ в настоящий момент уже почти 43 тысячи инфицированных. Они есть во всех регионах страны.

За сутки это число выросло более чем на 6 тысяч. Из них 3,5 тысячи — в Москве, еще 700 — в Подмосковье. На третьем месте — Нижегородская область, там 129 заболевших.

 

Количество погибших за сутки увеличилось на 48 человек. Выздоровели еще 234 пациента, сообщает телеканал "Россия 24".



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