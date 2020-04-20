 

Более 7,5 тысячи коек для больных COVID-19 будет подготовлено в Подмосковье к маю

20.04.2020, 3:55, Новости дня

В Подмосковье власти пообещали, что к маю будут развернуты свыше 7,5 тысячи коек для больных коронавирусом COVID-19. Из них почти 6 тысяч — с кислородом и 500 — с аппаратами ИВЛ.

Сейчас в Подмосковье перепрофилируют 16 медицинских учреждений. Уже открыты стационары в Звенигороде, Яхроме, Клину и Подольске, сообщает телеканал "Россия 24".

 

К 20 апреля введут еще семь корпусов, в том числе в Балашихе и Одинцове.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / За сутки в РФ выявлено 500 случаев коронавируса

17.04 / Украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире

12.02 / В Тюмени сотрудники СКР и МВД отметили повышение коллеги под крики “АУЕ” и “Жизнь ворам”

16.02 / Парламент Северной Македонии распущен

18.02 / В России могут появиться “умные” светофоры и “зебры”

08.04 / Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая

04.04 / Деньги для застрявших за границей россиян перевели в МИД

19.03 / Оползень сошел в центре Нижнего Новгорода

29.03 / «ДомаБабушкинская» и «ДомаДедовская»​: метро изменило названия станций из-за COVID-19

15.04 / Британия идет по итальянскому пути: вышедшая из ЕС страна оказалась не готова к COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска