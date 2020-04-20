 

G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения

20.04.2020, 3:55, Новости дня

Главы министерств здравоохранения стран "большой двадцатки" во главе с Саудовской Аравией провели виртуальную встречу. В итоговом заявлении они заявили, что пандемия коронавируса COVID-19 выявила системные недочеты в здравоохранении, показала уязвимость глобальной возможности реагирования на подобные угрозы.

Также в заявлении отмечено, что необходимо повышать эффективность глобальных систем здравоохранения, передает РИА Новости. Для этого нужно обмениваться знаниями, а также устранить разрыв между возможностями реагирования и готовности.

Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20. Они особо отметили необходимость обеспечить безопасность пациентов и повысить ценность систем здравоохранения. Также министры подчеркнули важность решения проблемы устойчивости к антибактериальным лекарствам.



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