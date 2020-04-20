Мнение: Памятник чешским легионерам-интервентам в Челябинске надо снести

20.04.2020, 3:54, Разное

Правильную идею предложила Русская Православная Церковь. Конкретнее, отец Илларион. Раз в Чехии сносят памятники нашим героям – в частности, маршалу Коневу, надо снести памятники чешским “героям”, тем более, что по России стоят памятники не героям, а вообще – натуральным захватчикам, зверью и упырям. К примеру, в Челябинске стоит памятиник чехословацким легионерам. Открыт в сентябре 1918 года, после расстрела бойцов красной армии, когда чехи взяли Челябинск. Эскиз этого памятника был сделан командиром Чехословацкого корпуса генералом Яном Сыровы. Летом 1919 года, после взятия города частями 5-й армии красной армии, он был разрушен.

Но потом пришли те, кто за белых. Сразу нашли у себя в предках дворян (хотя дети татарских дворников и крестьян с рабочими, в основном). И современный памятник чехословацким легионерам (на деле – интервентам) в Челябинске был торжественно установлен на привокзальной площади города 20 октября 2011 года.

На открытии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Чехии в России Петр Коларж вместе с первым вице-губернатором Южного Урала Сергеем Комяковым и сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым. Проект памятника разработала екатеринбургский архитектор Екатерина Удовик по эскизам чешского автора Павла Голего. Памятник выполнен из чёрного и красного гранита, с выгравированными именами 262 чехословацких легионеров. На открытие пришли люди протестующие против установки подобных памятников. Но их заткнули.

А ведь все верно говорили. 25 мая 18 года в этот Чехословацкий корпус на железнодорожной станции поступила инструкция о том, чтобы осуществить выступление против Советской власти. Этого как раз ждала внутренняя контрреволюция, начались местные мятежи, кулацкие мятежи, объединение белоказаков, белогвардейцев — выступление Чехословацкого корпуса было своего рода сигналом к Гражданской войне. Поэтому Чехословацкий корпус следует рассматривать уже как своего рода интервенцию. И Чехословацкий корпус вместе с внутренней контрреволюцией развернул страшную бойню, уничтожая представителей Советской власти, партийного руководства, и кровь полилась рекой. И вот этому событию, этим «легионерам» – как их теперь именуют – и открыт памятник.

Челябинское региональное отделение ЛДПР лучше всего написало открытым обращением к послам Чехии и Словакии в России: “Наша партия настаивает на том, что установка монумента чехословацким легионерам, которые пришли в Челябинск как захватчики и оккупанты и оставили после себя недобрую славу, противоречит здравому смыслу и оскверняет память русских солдат, чьи кости до сих пор лежат в земле по всей Европе в безымянных могилах”. Но их тоже никто не послушал. Памятник стоит.

Про зверства белочехов семьи россиян хранят память до сих пор – многие русские люди убиты, расстреляны, изрублены саблями, зарыты в братских могилах. А на нашей русской земле им стоят памятники. Прав отец Илларион – сносить.

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