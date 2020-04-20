В ВМС США заявили об «опасном сближении» Су-35 с противолодочным самолетом

20.04.2020, 3:53, Новости дня

В пресс-службе 6-го флота ВМС США выступили с утверждением, что российский истребитель Су-35 в воскресенье якобы опасно сблизился с американским патрульным противолодочным самолетом P-8A «Посейдон» над Средиземным морем.

«19 апреля самолет P-8A Poseidon ВМС США, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, в течение 100 минут был дважды перехвачен российским Су-35», – приводит текст заявления пресс-службы ТАСС.

В первом случае американские военные расценили действия российского самолета как «безопасные и профессиональные». Во втором случае маневр был расценен как «небезопасный и непрофессиональный» в связи с тем, что Су-35, как утверждают американские военные, летел на высокой скорости и приблизился к американскому самолету на расстояние около 25 футов (менее 8 метров).

Напомним, на прошлой неделе в ВМС США заявили о перехвате российским Су-35 американского P-8A «Посейдон»над Средиземным морем, уточнив, что российский истребитель пролетел на большой скорости вверх ногами менее чем в восьми метрах от американского противолодочного самолета, вызвав турбулентность. Командующий Европейским командованием ВС США и главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, комментируя инцидент, заявил, что «это, очевидно, было неприятно».