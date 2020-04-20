Мнение: Крепостное право

20.04.2020, 3:50, Разное

Госдума решила внести вклад в установление фашизма в России. Внесен законопроект, по которому то, что сегодня делает Собянин в Москве с точки зрения установления цифрового концлагеря, будет названо "экспериментом по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона "О персональных данных"

Фактически речь идет о том, что в ускоренном порядке будут обкатываться технологии тотального закрепощения населения. Это прямой путь обратно в 1861 год, пересмотр известного манифеста об освобождении от крепостной зависимости. Теперь все возвращается в 1861 год и ранее. Уже готовится введение цифровых пропусков районного уровня, где пропуск будет действовать лишь в пределах конкретного административного округа. Логика подсказывает, что впереди пропуска уровня улицы и квартала.

Это возврат к феодально-сословному укладу, причем переход к нему происходит в предельно стремительном темпе. Уже никто не вспоминает ни про конституцию, ни про федеральное законодательство. Неудивительно, что гарант отмененной явочным порядком конституции спрятался от вопросов.