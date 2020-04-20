 

Мнение: Православный Навальный поздравил сисинят с Пасхой!

20.04.2020, 3:45, Разное


Это вот реально – тот случай, когда уже нет у меня комментариев! Навальный, который ненавидит Россию, ненавидит Церковь, ненавидит Православие – поздравляет свою паству с этим праздником! Ребята, какие трусы, какой крестик – там тупо не осталось мозгов, в голове одни биткоины и донаты щелкают! Навальный с коммунистами? Легко! Навальный с Госдепом США? Запросто! Навальный за православие? Не вопрос!

Мне нравится, что ему уже откровенно пофигу – он не включает голову от слова совсем – процесс, главное процесс! Но этим мне последнее время Лешка и доставляет. Ведь это реально клево, когда я показываю на него своим знакомым, кто усирался мне доказывать за "Часы Пескова", за шубохранилище, за "Гундяева", за виллу Медведева – список бесконечен, он даже больше, чем список сисинят – эти зверьки резко потеряли в популяции. И мои знакомые, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ – сливают! Им стремно, потому что они знают, что мы знаем – кем они были и кем остались!

Лешка жги! За Крым, за нас и за спецназ!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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