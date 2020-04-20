 

В Москве введены дополнительные ограничительные меры для борьбы с COVID-19

20.04.2020, 3:25, Разное

Для ограничения распространения COVID-19 в Москве введены дополнительные ограничительные меры. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

В комментарии по поводу нового указа мэра официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом указывает, что в Москве динамика распространения болезни сравнительно невысока. Но увеличение количества инфицированных за выходные на 20 человек стало одной из причин для новых ограничений. Вот важнейшие из них:

·         С 17 марта по 10 апреля 2020 в Москве запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием более 50 человек.

·         Досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания населения и кружки программы «Московское долголетие» будет приостановлены до особого распоряжения. Оперативный штаб просит москвичей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру.

·         Учреждения дополнительного образования и спортивные школы с 17 марта переходят на режим свободного посещения. С 21 марта до 12 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

·         Домашняя самоизоляция на 14 дней будет требоваться от граждан, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии, всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц.

·         Водители временно перестанут продавать билеты пассажирам в наземном транспорте.

Несмотря на то, что для некоторых мер указаны конкретные сроки действия, оперативный штаб указывает, что они «будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет». 



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