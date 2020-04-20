 

Мнение: Медаль “5 лет антитеррористической операции ВС РФ в Сирии”

20.04.2020, 3:18, Разное

Пятилетие направления контингента ВС РФ в Сирии будет только осенью, а вот медаль по случаю уже есть и даже вручается.

Вчера также заявляли, что "Армата" проходила полевые испытания в Сирии, что конечно не удивительно, так как для ВС РФ Сирия стала удобным полигоном для обкатки всех новых образцов вооружений, включая тот же Су-57 или дроны "Уран-9" (где как раз полевые испытания позволили выявить недостатки текущей модели и начать ее доработку), а также проверку старых (тот же Ми-28 показал себя не лучшим образом и его срочно дорабатывали уже с учетом опыта сирийской кампании). Так как особых подробностей об испытаниях "Арматы" в Сирии нет, то пока что можно просто отметить сам факт полевых испытаний, хотя врядли бы ее отправили просто покататься в районе Хмеймима – этим она и у нас на полигонах может заниматься.

Источник: Colonel Cassad



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