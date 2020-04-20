Мнение: Альтернативная психотерапия

20.04.2020, 3:15, Разное

В прошлом году сразу два фильма вышли, в которых описан своеобразный способ психотерапии – моделирование иной реальности.

Один фильм – “Прекрасная эпоха” (Николя Бедос), второй фильм российский – “Холоп” (Клим Шипенко).

Второй фильм собрал очень много денег в прокате.

Оба фильма спекулируют на идее, что если перенести человека в какую-то иную среду, то и его личность кардинально изменится.

Попробую коротко рассказать, почему эта идее спекулятивна и ей никогда не дано воплотиться в реальности.

Личность невозможно спрограммировать извне, это проактивная система реакций на стимулы среды.

Было время, когда компьютерным играм предрекали роль “новой среды”, которая будет формировать личности.

Однако, сейчас мы хорошо видим, что пройдя все уровни квеста и ведя себя на каждом этапе как настоящий герой, человек остается все такой же тряпкой.

Более того. Деградирует, если занимался этим слишком много и вместо работы, а не на досуге.

Кое-какие простые навыки с помощью игр можно немного развить, ускорить вычисление и анализ, но что касается личности, игрушки если и действуют на нее, то так, как любой досуг. В избытке – разрушительно, а не созидательно.

Чем ярче и правдоподобней смоделированная реальность, тем больше вероятность аддикции.

Если игры станут еще более реалистичны, с тактильными и запаховыми воздействиями, с более глубоким погружением, это приведет лишь к тому, что аддикция будет развиваться еще быстрей. В некоторых случаях почти мгновенно.

А значит влияние на личность будет еще более разрушительным.

И это касается любого внешнего ресурса. Чем он сильней, тем более пассивно его принимает слабая личность. Пока отличия внутреннего и внешнего ресурса не будут понятны, будут продолжаться бесполезные поиски “технологий развития личности” извне. Будут искаться волшебные таблетки – принял и прокачался.

Когда-то и наркотикам приписывалась способность благоприятно влиять на личность человека, избавлять его от страхов и комплексов, расширять его сознание, делать личность сильней. Сколько работ этому посвятил Гроф и другие трансперсоналисты.

Это идея была быстро развенчана, а наркотики и галлюциногены в виде “психотерапевтического” средства запрещены.

Любые наркотики разрушают личность, а строит ее нечто противоположное – осознанное преодоление стресса, тренировка внутренних механизмов в условии дефицита внешних, волевые усилия и собственная ответственность.

Все что касается компьютерных игр, касается и “создания реальности” с помощью режиссерской постановки для погружения в нее, как это показано в упомянутых фильмах. Только это более трудоемко и куда более сомнительно, а итог тот же.

Это провальная идея.

В фильме “Прекрасная эпоха” немолодые муж и жена расходятся на фоне острого дефолта. Скандал вызван, с одной стороны, депрессией мужа, у которого фрустрирован ресурс работы, с другой стороны – бомбежкой короны жены (Фанни Ардан), которой не хватает корма. Жена селит в супружеской квартире своего любовника, а муж (для хохмы зрителей, видимо) ночует в это время в квартире этого любовника, который по совместистельству, его приятель. Ну а жена (тоже, видимо, для хохмы зрителей) психоаналитик своего любовника. Вот такая веселая смесь.

Пытаясь спасти брак родителей, их успешный и богатый сын направляет отца на сеанс вот такой моделированной реальности, чем занимается его друг. Отец хочет оказаться в прошлом, где он повстречался с со своей женой, тогда еще юной. Ну и оказывается интерактивным участником спектакля, где ему создают в павильоне похожий бар, как в его молодости, похожих на прошлых персонажей, а юная жена – хоть и непохожая на нее девушка, но в рыжем парике и одетая похоже.

По счастливой случайности герой – художник и дает режиссерам много своих рисунков-комиксов, чтобы они воссоздали ту реальность похоже. То есть по сути он сам является сорежиссером, но платит огромные деньги (точнее платит его сын).

Вот такая чушь, с кучей допущений, случайностей и натянутых на глобус сов.

Он влюбляется в молодую девушку, которая играет его жену. Но он так давно хандрит от депрессии и так обижен, что его выгнала жена, что влюбился бы и в книжный шкаф, если бы тот ему улыбнулся.

В конце фильма он мирится с женой, но единственное убедительное нечто, что этому способствовало, что он снова начал рисовать, влюбившись в девчонку. Он начал рисовать, оживился, жена увидела его оживленного, увидела его красивые рисунки и у нее начался камбэк. К тому же любовник в пижаме мужа ей уже опротивел (и достал храпом).

То есть моделированная реальность получилась мертвому коту припаркой. А помирились супруги из-за того, что на время разошлись, встряхнулись, бездельник муж начал работать, а жена на дистанции оценила его значимость правильно и поняла, что была не права.

В фильме “Холоп” получилось что-то подобное.

Там сюжет поинтересней и драматургия немного лучше, чем во французском варианте (но тоже плоховата).

Отец не знает, что делать с сыном-мажором, который совсем потерял берега, пьет, гулят, разбивает тачки и калечит полицейских, и отцу-олигарху приходится все время вытаскивать его из-под статьи.

Его любовница, по совпадению кинорежиссер, а по еще одному совпадению бывшая жена экстремального психолога, придумывает вместе с БМ план.

Создать реальность средневековой русской деревни и отправить парня туда, чтобы тот поверил, будто оказался в прошлом.

Там он будет холопом, его будут гнобить, пинать (вроде армии такой или тюрьмы, но под контролем папы) и тогда мажористый избалованный сынок, пройдет через трудности, и станет человеком.

Это очень смешная идея, поскольку из нее следует, что все холопы – сильные личности, если холопская среда даже из конченного мажора может сделать хорошего человека.

Что-то подобное писала русская интеллигенция перед революцией 17-го года, идеализируя крестьянство. Дескать аристократы – кровососы на теле народа, а народ чист душой и светел духом.

Потом эти чистые душой опорожнялись в вазы Зимнего дворца.

Мажор попадает в деревню, а за ним из режиссерской будки все время наблюдает Демиург (Охлобыстин) и решает, как и что еще ему извне подсунуть, чтобы тот осознал личную ответственность.

Обратите внимание на надписи на доске этого коуча.

В результате же, как и во французской версии, моделированная реальность – сама по себе, а влияет на героя спонтанная Любовь.

Во французской версии режиссер тоже бдительно следит за процессом и руководит тем, что влияет на личность подопечного.

Тоже коуч-Демиург:

Холопу в деревне скучно, почему-то у него мало работы и много свободного времени, и он увлечен прогулками с симпатичной девушкой, рассказывая ей про будущее, откуда он явился.

Не крепостная жизнь, а санаторий.

Интересно, что авторы сделали акцент на то, что любовь героя возникла из-за того, что девушка отнеслась к нему с пониманием.

А отец, готовый достать звезду с неба, относился без понимания? Парень стал мажором от недостатка любви? Не от избытка тепличных условий?

Вроде авторам и понятно, что личность парня инфантильна и эгоцентрична из-за постоянного потакания отца, но все равно их сносит на сочувствие Волчонку Недолюбленному, который был плох, пока его хорошая девушка не полюбила. А как полюбила, стал исправляться.

Ну и сам он ее полюбил тоже, поэтому стал хорошим, а тут и сказке конец.

И зачем мутили средневековую реальность? Не ясно.

Разве для того, чтобы выдернуть его из сытого избытка, где он простые радости не замечал.

А почему не армия? Там отец тоже мог бы контролировать процесс. Хотя в армии нет девушек, видимо поэтому.

Интересно, что даже труд в истории с холопом остался за кадром. Главное, что действительно могло бы иметь значение.

Личность исправляет посильная нагрузка! Это единственный фактор извне, который влияет на перевоспитание – посильная нагрузка.

Вот когда Макаренко сделал свой гениальный и очень эффективный проект по трансформации личности беспризорников, на что он ставил?

На труд и вознаграждение за этот труд. Это мотивировало маргиналов к социализации.

На формирование коллективных связей и вознаграждение за это. Это мотивировало социопатов к социализации.

На рост личного участия, на карьере каждого, благодаря очень тонко продуманной системе иерархии. На образовании и постоянном усложнении труда.

Про методы Макаренко напишу подробно позже, там очень много открытий, до сих пор не осмысленных достаточно.

Но акцент у Макаренко был на работу, на личные усилия и на личную ответственность.

А у этих сказочников – на любовь. Все человеку дает любовь, которой он отдается как неге.

Долюбили немножко того депрессивного мужа (девчонкой) и он расцвел.

Долюбили получше мажора (девчонкой) и он стал добрым.

А до этого ходили такие недолюбленные и потому злые.

Даже почтальон Печкин описывал причины своего плохого характера менее манипулятивно.

Он говорил, что у него велосипеда не было, поэтому он и был злым, а теперь, когда у него есть велосипед, он станет другим человеком.

Смотрели эти фильмы, друзья?

Понятно, почему это не просто утопия, но и совсем нереалистичная утопия?