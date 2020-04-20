Личное: Заворотнюк стало лучше, ха!

20.04.2020, 3:09, Разное

Сегодня, в пасхальное воскресенье, СМИ аккуратно протащили новость о том, что Настя Заворотнюк идёт на поправку.

Я же ещё больше укрепилась во мнении, что Заворотнюк не болеет.



Фото: Соцсети

Посмотрим на общую картину?

Пятая неделя карантина. Людям вообще ни до чего нет дела. Скука. Страх перед будущим. В таком состоянии интерес человека в делам окружающих снижается.

Добавим к этому Пасху?

Пасха — всегда самый ненасыщенный, самый скучный день в Рунете. Никто ни с кем не собачится. В ленте — свечки, крашеные яйца, цыплята и безликие поздравления «со светлым праздником Пасхи».

Впрочем, в этом году даже до яиц никому нет дела. Всем всё по фиг. Лучшего момента для того, чтобы походя слить в прессу новость о том, что Анастасии Заворотнюк стало лучше, не найти.

Почему?

Да потому, что люди, пребывающие в состоянии апатии, на эту новость внимания не обратят.

Если завтра умрёт от коронавируса Бабкина, всем будет срать. Если напишут, что Заворотнюк победила рак мозга, это тоже никого не зацепит. Люди зациклены на себе и на своих проблемах. Время сейчас такое.

Никто не будет задавать неудобные вопросы. Никто не будет вытаскивать на поверхность то, что семья Заворотнюк пытается замести под ковёр страшного диагноза. Особенно — в Пасху, когда, вроде как, положено верить в чудо, сидеть за накрытым столом, а не в соцсетях, и делать вид, что любишь идиота-соседа или Настю Заворотнюк, как саму себя.

Я такой вид делать не буду. Себя я люблю несравнимо больше, и мне совершенно не влом задать семье Заворотнюк неудобные вопросы.

Итак:

1) Чем, собственно, болеет Настя?

2) Почему в прессу не просочилось ни одной фотографии Заворотнюк за время её так называемой болезни? Чем она — лучше Фриске, которую только ленивый не сфотографировал?

3) Почему никто из членов семьи не подтвердил или не опроверг диагноз «глиобластома», о котором так активно писали в СМИ?

4) Расплатилась ли Анастасия с кредиторами?

Мне кажется, семья Заворотнюк сознательно не опровергает информацию о смертельном диагнозе Анастасии для того, чтобы той списали многомиллионные долги.

Я не верю в то, что Настя смертельно больна. Я верю в то, что её цель — уйти от долгов, после чего вернуться в общество с красивой историей о чудесном исцелении.

Пасха во время пандемии коронавируса — идеальное время для того, чтобы эту историю аккуратненько вбросить.

Особенно — с учётом многочисленных и, как я подозреваю, оплаченных публикаций в СМИ о том, что родные Насти активно молятся за её здравие.

Напишут, что отмолили. А с «отмолили», как сами понимаете, взятки гладки. К феномену «чудесного исцеления» вопросы разума не применимы.

Верите в «чудесного исцеление» Насти Заворотнюк? Верите в то, что она, в принципе, болела чем-то ужасным? Почему?