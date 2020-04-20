Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

20.04.2020, 3:08, Новости дня

Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов сообщил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».

Вирусолог назвал таких пациентов не бессимптомными больными, а «здоровыми носителями» инфекции, которые «сами не болеют, но переносят вирус и заражают окружающих». По словам Ершова, «их очень много, в РФ таких 50%, в основном, молодые люди, дети». «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», – сообщил Ершов в эфире НСН.

При этом он подчеркнул, что это не отменяет необходимости соблюдать меры профилактики.

«Нужно сохранять строгие меры контроля. Они уже позволили снизить заболеваемость – она не носит взрывной характер. Людям нужно чаще мыть руки. Больным – обязательно носить маски. Здоровым людям это нужно, скорее, для самоуспокоения», – отметил вирусолог.

Накануне академик РАН Сергей Недоспасов заявил, что если в ближайшее время ученые не смогут создать вакцину от коронавируса, то может произойти вторая волна пандемии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, зачем мир пугают второй волной пандемии.