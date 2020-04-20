Европейская цивилизация пытается выбросить из своей жизни Бога – Епифаний

20.04.2020, 2:42, Новости дня

Люди начинают считать Богом себя. Такое мнение предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний выразил “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 18 апреля.

“Мы все должны задуматься. Задуматься над своей жизнью. Потому что время скоротечно и мы настолько сейчас стали равнодушными. Что мы видим сейчас, например, в европейской цивилизации? Европейская цивилизация пытается выбросить из своей жизни Бога. То есть человек практически считает себя Богом”, – сказал он.

Митрополит объяснил, что он имеет в виду.

“Он может творить такие большие определенные дела, которые мы видим сейчас, современные, новейшие технологии и так далее. Но когда приходит горе и беда, то мы видим, что без Бога мы с этими испытаниями самостоятельно не можем справиться. То есть мы должны переосмыслить все то, что происходило до сих пор, меняться, становиться лучше, каяться в своих грехах, и тогда Господь будет милостив к нам”, – отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что коронавирус, который распространяется в мире, отнимает много жизней, несмотря на “современные медицинские технологии, которые позволяют творить чудеса”.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших, из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа.