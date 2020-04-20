 

“Вирус наступает”. Глава Одесской ОГА сообщил о смерти медика

20.04.2020, 2:42, Новости дня

В Подольске Одесской области скончался медик, который был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил 19 апреля в Facebook глава областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

“Только что из больницы в Подольске сообщили, что оборвалась жизнь 60-летнего медика. Мужчина был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести и с хроническими заболеваниями. Но сегодня утром, в связи с прогрессивным ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности, пациента перевели на ИВЛ. К сожалению, несколько часов назад он ушел из жизни. …Вирус наступает”, – написал он.

По данным главы ОГА, сегодня на 19.30 в области подтверждены 137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Щойно з лікарні у Подільську повідомили, що обірвалося життя 60-річного медика. Чоловік був госпіталізований 17-го…

Posted by Максим Куций on Pühapäev, 19. aprill 2020

“Думская” пишет, что умер семейный врач, у которого 19 апреля подтвердили COVID-19.

Издание утверждает, что медик умер в “скорой”, которая везла его в инфекционную больницу.

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших (в Одесской области – 112), из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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