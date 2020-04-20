В Канаде в результате стрельбы погибли не менее 10 человек, в том числе полицейская

20.04.2020, 2:42, Новости дня

В канадской провинции Новая Шотландия вооруженный мужчина убил по меньшей мере 10 человек, в том числе 23-летнюю сотрудницу королевской конной полиции (RCMP). Об этом 19 апреля сообщила компания CBC News.

Еще один полицейский – мужчина – получил не опасные для жизни ранения.

Стрельбу злоумышленник начал вечером в субботу, 18 апреля, и погиб на автозаправке в результате перестрелки с полицией утром 19 апреля. Все это время он передвигался на машине по оживленной трассе.

RCMP опознала стрелка как 51-летнего Габриэля Вортмана.

Фото: ЕРА

Полиция предупреждает, что жертв стрелка может быть больше 10-и, так как расследование продолжается, и могут найти другие тела погибших.

Очевидцы говорят, что стрелок

CBC News отмечает, что Вортман – стоматолог, ему принадлежит ряд объектов в двух населенных пунктах, в том числе зубопротезная клиника.

Причины стрельбы пока не озвучивались, но в полиции предполагают, что инцидент не случаен, так как у стрелка были форма RCMP и полицейская машина.