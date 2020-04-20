 

Австралия вслед за США обвиняет Китай в сокрытии данных по COVID-19

20.04.2020, 2:42, Новости дня

Глава МИДа Австралии Мэрис Пэйн призвала провести глобальное расследование начала эпидемии коронавируса COVID-19. По ее словам, оно должно в первую очередь затрагивать действия китайских властей, которые якобы скрывали часть информации. Разбирательством не должна заниматься Всемирная организация здравоохранения, уверена министр.

Ранее с подобными обвинениями в адрес Пекина выступили США. В МИДе КНР в свою очередь напомнили, что Китай с самого начала вспышки коронавируса сотрудничал с другими странами и публиковал все данные, передает телеканал "Россия 24".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Прибывших рейсами из Италии и Мюнхена россиян попросили обратиться к врачам

24.02 / Пенсионера, который назвал Путина фальсификатором выборов и вором, оштрафовали на 70 тысяч рублей

31.03 / Администрация Трампа снижает стандарты пробега автомобилей, установленные при Обаме

08.04 / Китайский Ухань стал символом героической победы над коронавирусом

11.03 / Путин заявил о согласии многих лидеров с тезисами мюнхенской речи

17.02 / Суд в Германии постановил остановить вырубку леса на месте строительства завода Tesla под Берлином

27.02 / Рубль снизился к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

07.02 / Представитель ОБСЕ: Законопроект о дезинформации в нынешнем виде должен быть отложен

27.03 / США обвинили Мадуро в наркотерроризме

06.04 / Пандемия вбила клин в отношения союзников по НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска