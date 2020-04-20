Австралия вслед за США обвиняет Китай в сокрытии данных по COVID-19

20.04.2020, 2:42, Новости дня

Глава МИДа Австралии Мэрис Пэйн призвала провести глобальное расследование начала эпидемии коронавируса COVID-19. По ее словам, оно должно в первую очередь затрагивать действия китайских властей, которые якобы скрывали часть информации. Разбирательством не должна заниматься Всемирная организация здравоохранения, уверена министр.

Ранее с подобными обвинениями в адрес Пекина выступили США. В МИДе КНР в свою очередь напомнили, что Китай с самого начала вспышки коронавируса сотрудничал с другими странами и публиковал все данные, передает телеканал "Россия 24".