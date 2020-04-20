В Конго пациент, зараженный лихорадкой Эбола, сбежал из медицинского центра

20.04.2020, 2:42, Новости дня

В Демократической Республике Конго (ДРК) один из заболевших лихорадкой Эбола сбежал из клиники, расположенной на востоке страны. Это ЧП может вызвать дальнейшее распространение заболевания, считает Всемирная организация здравоохранения.

Ожидалось, что Конго сможет заявить о полной победе над Эболой 13 апреля. Но 10 апреля (спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший) был зафиксирован новый случай заражения. В настоящее время в ДРК выявлено шесть новых случаев инфицирования вирусом лихорадки Эбола. За это время от заболевания скончались два человека, передает РИА Новости.

По данным ВОЗ, 28-летний водитель мототакси с положительным тестом на лихорадку Эбола 17 апреля сбежал из медицинского центра в городе Бени, где проходил лечение.

Заместитель мэра города Бени рассказал, что властям пока не удалось найти сбежавшего пациента. Его поиски продолжаются. Заболевший не находится на лечении, поэтому он умрет, а до этого создаст большое количество контактов вокруг себя, отметил чиновник.

По информации портала Actualite, с 20 апреля власти решили продлить режим изоляции городов Бени и Гома еще на неделю, чтобы справиться с распространением вируса Эбола и коронавируса COVID-19.

Лихорадка Эбола – острая вирусная инфекция, которая поражает людей и некоторые виды животных. Эбола появилась в Западной Африке несколько лет назад, в основном затронув три страны – Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне. Нынешняя вспышка Эболы была зафиксирована в Конго в конце июля 2018 года. В июле 2019 года Всемирная организация здравоохранения квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДРК как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.