В канадском городе Портапик мужчина застрелил не менее десяти человек

20.04.2020, 2:30, Новости дня

Не менее десяти человек погибли в результате стрельбы в небольшом городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия, сообщил телеканал CBC. По сведениям телеканала CTV, подозреваемый носил полицейскую форму и скрылся на патрульной машине, но не являлся сотрудником правоохранительных органов.

По сведениям телеканала CBC, мужчина, устроивший в ночь на воскресенье стрельбу по людям в канадском городе Портапик, был нейтрализован, передает ТАСС.

По данным телеканала CTV, имя подозреваемого Гэбриел Уортман, ему 51 год. Уортман, предположительно, носил полицейскую форму и скрылся с места происшествия на патрульной машине, при этом он не является сотрудником правоохранительных органов.

В полиции подтвердили, что речь может идти «о многочисленных жертвах», не уточнив при этом точное число погибших в результате стрельбы.

Позднее комиссар национальной полиции Канады Бренда Лаки сообщила, что число жертв стрельбы в Новой Шотландии достигло 13 человек. Она также не исключила, что жертв может оказаться больше.

По поступающим сообщениям, в ночь на воскресенье Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а затем и в ряде других населенных пунктов. В результате операции по задержанию преступника, длившейся 12 часов, погибла сотрудница Канадской королевской конной полиции, еще один полицейский получил ранения.

Напомним, в январе стрельба произошла в центре Оттавы.