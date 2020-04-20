Трамп – об устойчивом прогрессе Америки в борьбе с коронавирусом

20.04.2020, 2:15, Новости дня

«Америка продолжает добиваться устойчивого прогресса в борьбе с коронавирусом», – заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, состоявшегося в воскресенье в Белом доме.

Обратившись к собравшимся, президент Трамп высоко оценил работу всех, кто противостоит пандемии. В частности, президент высоко оценил усилия ряда губернаторов.

В этом контексте он отметил роль губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в организации усилий по борьбе с заболеванием.

Трамп упомянул и о том, что его администрация продолжает задействовать военных для снабжения лечебных учреждений необходимым оборудованием.

Президент особо подчеркнул надпартийный характер усилий по борьбе с бедствием, предпринимаемых на разных уровнях.

Остановившись на проблеме тестирования, президент выразил убеждение в том, что в скором времени проблема обеспечения этого процесса будет решена.

Коснувшись вопроса о социальном дистанцировании, Трамп подчеркнул, что это требование останется в силе и тогда, когда в борьбе с коронавирусом произойдет перелом.

Глава Белого дома высоко оценил деятельность компаний, производящих медицинское оборудование.

Президент также остановился на роли, которую в борьбе с коронавирусом играют молодые люди. Трамп назвал их «молодыми гениями».

По словам президента, идет подготовка к использованию Закона об оборонном производстве для увеличения производства медицинского оборудования.

Трамп сообщил, что в понедельник вице-президент Пенс по телефону обсудит с губернаторами штатов дальнейшие действия по борьбе с пандемией.

Президент отметил, что его администрация и демократы приближаются к соглашению о мерах экономического стимулирования. По его словам, ответ вопрос, когда это соглашение станет реальностью, возможно, будет получен в понедельник.

Как отметил Трамп, пандемия с особенной ясностью выявила необходимость вернуть цепочки снабжения обратно в США.

По словам Майка Пенса, в США стране проведено достаточно тестов в масштабе всей страны, чтобы разрешить каждому штату перейти к первой стадии планирования открытия экономики, если эти штаты удовлетворяют другим критериям.

Ранее в воскресенье вице-президент Пенс и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси высказали различные оценки эффективности усилий по борьбе с коронавирусом и, в частности, масштабов тестирования на коронавирус в США.

Пенс, возглавляющий рабочую группу Белого дома по коронавирусу, заявил телеканалу Fox News, что, по его мнению, в стране имеется в наличии «достаточное» число тест-систем, чтобы «любой штат» мог перейти к выполнению первой фазы рекомендаций правительства по постепенному возвращению страны к работе и нормализации повседневной жизни.

«Мы уже сильно запаздываем [с тестированием в США], – заявила Пелоси. – Очень сильно. Президенту нужно поставить двойку».

Вместе с тем и вице-президент, и спикер Палаты представителей отметили, что близки к заключению соглашения об увеличении ассигнований на помощь предприятиям малого бизнеса, закрывшимся из-за пандемии.

Сходное заявление сделал в воскресенье министр финансов Стивен Мнучин.

Деньги должны пойти на выплаты работникам и позволить компаниям вновь открыться.

Напомним также, что накануне президент Трамп предупредил Китай, что Пекин должен понести ответственность, если «знал, что виновен» в возникновении пандемии.

«Возможно, ее можно было остановить в Китае до того, как это началось, но этого не было сделано, а теперь весь мир страдает из-за этого», – заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

«Если это была ошибка, то ошибки случаются. Но если они знали, что виноваты, то я уверен, что должны быть последствия», – сказал Трамп, не вдаваясь в детали по поводу того, какие меры могут принять в США.