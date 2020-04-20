Кето-диета может вызывать простудные симптомы

20.04.2020, 2:06, Разное

Кетогенная диета может вызывать симптомы, которые напоминают проявления простуды. Ученые описали «кето-грипп» у людей, которые недавно перешли на эту диету. Свое исследование они опубликовали в Frontiers in Nutrition.

Кето-диета получила известность примерно 100 лет назад, ее предлагали для лечения эпилепсии. Со временем она завоевала огромную популярность как средство для похудения, хотя крупные исследования не подтверждали ее эффект. Кетогенная диета – диета с минимальным количеством углеводом, большим количеством жиров и умеренным количеством белков. При таком рационе организм получает большое количество калорий за счет кетонных тел, а не за счет глюкозы.

Ученые хотели описать и обобщить симптомы «кето-гриппа». Такие побочные действия кето-диеты часто описывались в СМИ: согласно ним, симптомы простуды появлялись у новичков на первой неделе следования кето-диете и проходили примерно через месяц. Но в научной литературе им уделялось мало внимания.

Авторы исследования обнаружили о проанализировали, как описывает «кето-грипп» 101 интернет-пользователь. Они выделили в этих описаниях 54 симптома, самые распространенные из которых описывались как «грипп», «головная боль», «слабость», «тошнота», «затуманенность мозга», «желудочно-кишечный дискомфорт».

«Мы обнаружили, что обычно приверженцы кето-диеты сообщают о гриппоподобных симптомах на интернет-форумах в первые недели», – рассказала соавтор исследования доктор Эммануэль Босток из Тасманийского университета.

Ученые не могут объяснить природу таких последствий кетогенной диеты. Но они подозревают, что в их происхождении могут играть роль микроорганизмы, которые живут в человеческом кишечнике. Под действием смены рациона они меняются, и это не проходит для человека незаметно.

Важным ограничением этого исследования было то, что вся информация была получена исключительно из онлайн-общения людей, рассказы которых не имели документального подтверждения.