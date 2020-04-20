 

В России зарегистрировали более шести тысяч новых случаев заражения коронавирусом

20.04.2020, 2:01, Разное

За последние сутки в РФ зарегистрировали 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 48 человек умерли. Об этом сообщает оперативный штаб.

Случаи заражения зафиксировали в 78 регионах страны. Больше всего заболевших по-прежнему выявлено в Москве — 3570 за сутки (24324 всего); далее идут Подмосковье (709 за сутки и 4663 всего), Нижегородская область (129 за сутки и 646 всего) и Санкт-Петербург (114 за сутки и 1760 всего).

«Последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Москве составляет более 2,5 тысяч. Такая тенденция связана с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что почти 85% новых заболевших жителей Москвы — младше 65, а у 60% человек с подтвержденным коронавирусом — нет симптомов.

Общее число заболевших и умерших в РФ достигло 42 853 и 361 соответственно. Еще 3291 человек выздоровел.

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Источник: Новая газета



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