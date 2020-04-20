За границей от коронавируса вылечились 50 украинцев – МИД
20.04.2020, 1:30, Новости дня
По состоянию на вечер 19 апреля 50 украинцев вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 за рубежом. Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.
Больше всего украинцев выздоровело от коронавируса в Греции – 22. Шесть человек вылечилось в Польше, по четыре – в Японии и Доминиканской Республике, по два – в Италии и Нигерии.
Продолжают лечение за рубежом 152 украинца, 121 из них – в Италии.
Всего от COVID-19 за границей умерло семь граждан Украины.
16 333 украинца обратились в зарубежные дипломатические учреждения Украины за помощью в рамках системы “Защита”.
❗Підсумки 19 квітня:⬇️ ⬇️ ⬇️Найактуальніша інформація про обмежувальні заходи у різних країнах світу ⤵️…
Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Pühapäev, 19. aprill 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 19 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,36 млн, из них 164 тыс. умерли, более 611 тыс. выздоровели.
В Украине на утро 19 апреля выявлено 5449 заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет