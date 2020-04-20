Число жертв коронавируса в Москве превысило 200

20.04.2020, 1:30, Новости дня

В Москве по состоянию на 19 апреля число жертв коронавирусной инфекции превысило 200, сообщает РБК.

Мосгорздрав со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом проинформировал, что за последние сутки в российской столице скончались 28 граждан с пневмонией и COVID-19.

“Среди умерших – пациенты от 44 до 98 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Еще у двоих был хронический бронхит”, – сказано в сообщении.

По данным оперативного штаба “Стоп_коронавирус.рф” на 19 апреля, в Москве зарегистрировано больше всего зараженных коронавирусной инфекцией – 3570.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 20 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось почти 2,4 млн человек, из них умерло 165 тыс., выздоровело 612 тыс.