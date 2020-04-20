В Житомирской области коронавирус за день подтвердили у трех детей – глава ОГА

20.04.2020, 1:30, Новости дня

19 апреля в Житомирской области коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у трех детей. Об этом в Facebook проинформировал председатель областной государственной администрации (ОГА) Виталий Бунечко.

В Коростене, по его данным, коронавирус выявили у мальчиков в возрасте шесть месяцев и семь лет, в селе Ивановка Житомирского района – у 11-летнего мальчика.

“Обновляем утреннюю статистику. По результатам лабораторного исследования 75 проб количество больных коронавирусом выросло на 15 человек. …По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Теперь наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире (59 человек), Коростене (56) и Бердичеве (43)”, – написал глава ОГА.

🛡 Оновлюємо ранкову статистику: за результатами лабораторного дослідження 75 проб, кількість хворих на коронавірус… Posted by Віталій Бунечко on Pühapäev, 19. aprill 2020

На утро 19 апреля в Украине выявлено 5449 заболевших, из которых 343 – за последние сутки. Умер 141 человек, восемь из них – за последние 24 часа. В Житомирской области выявили в общей сложности 211 больных COVID-19.

19 апреля в ОГА уведомили о смерти от коронавирусной инфекции пятого жителя области.