Выборы в Южной Корее: зараженные тоже проголосовали

20.04.2020, 1:25, Новости дня

Южная Корея стала первой страной, которая решилась провести в период пандемии коронавируса выборы. 15 апреля там состоялись парламентские выборы, причем с рекордной для Кореи явкой — более 66%. Коронавирус, конечно, внес свои коррективы в организацию и процесс голосования. Но отдать свой голос смогли даже те, кто заражен, и те, кто на карантине.

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и первая леди Ким Чжон Сук в масках и одноразовых перчатках опускают бюллетени в урну в первый день досрочного голосования. Первые в мире парламентские выборы в условиях пандемии в Южной Корее прошли при рекордной явке — более 66%. Свыше 14 тысяч участков по всей стране были открыты с 10-го по 15 апреля.

Примеру лидера страны и его супруги проголосовать досрочно последовали почти 12 миллионов корейцев (они должны были подать соответствующие заявки до конца марта). Остальные 17 миллионов исполнили своей гражданский долг 15 марта, этот день объявили нерабочим.

На избирательных участках сотрудники в защитных костюмах следят за соблюдением социальной дистанции. В Южной Корее — это метр, расстояние в очереди обозначено скотчем на полу. Маска на лице — главный пропуск, без нее проголосовать невозможно. Перед входом — обязательная проверка температуры. Если выше 37,5, то человека внутрь не пускают. Его сопровождают в специально изолированное помещение, где он сначала голосует, а затем сдает тест на коронавирус.

Перед допуском к кабинкам для голосования руки каждого обрабатывают дезинфицирующим раствором и заставляют надеть одноразовые перчатки. Их нужно выкинуть перед выходом из участка. Есть и руководство для тех, кто находится на домашнем карантине. В Южной Корее таких — почти 60 тысяч. Для них — свои правила голосования.

"Чтобы люди на самоизоляции не отклонялись от плана, они должны через специальное мобильное приложение или текстовый мессенджер уведомить социального работника о времени выхода из дома, прибытия на участок и возвращения домой", — сказал Ли Чжэ Хван, министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи.

Члены избирательной комиссии устанавливают выносные будки для голосования — как раз для людей на карантине. Приходить на участок им можно только своим ходом (никакого общественного транспорта), в маске, перчатках, в сопровождении сотрудника социальной службы и не раньше 17:20, то есть за 40 минут до закрытия участка. Это касается только тех, кто сидит на двухнедельном домашнем карантине — без симптомов заболевания.

Для инфицированных, которые проходят лечение, — их в Южной Корее около 2,5 тысячи человек — были открыты 8 специальных отделений для голосования при больницах. Ими воспользовались 400 человек. Большинство же людей с диагнозом COVID-19 проголосовали досрочно, отправив запечатанные в конверт бюллетени по почте.

Борьба с коронавирусом в Южной Корее, ставшей в феврале вторым после Китая центром распространения инфекции, выходит на финишную прямую. Число выявленных заражений снизилось до 20 случаев в день, а доля излечившихся приближается к 80%. Здесь сразу поставили на поток массовое тестирование, это позволило быстро выявлять очаги заражения и изолировать потенциальных носителей.

Чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения, заболевших из наиболее зараженных районов переправляют в госпитали со свободными койками в тех частях страны, которые эпидемия коснулась в меньшей степени. За теми, кто оказался под домашним карантином, социальные службы следят с помощью спутниковой системы GPS через приложения в мобильных телефонах. Все эти меры администрации Мун Чжэ Ина предопределили результат этих выборов. Его Демократическая партия получила 180 из 300 мест в парламенте.

"Мы ощущаем огромную и пугающую ответственность. Наши граждане подарили нам подавляющее большинство в парламенте. В ответ на это мы сосредоточим нашу работу на приоритетных задачах — борьбе с коронавирусом и преодолении рецессии", — сообщил Ли Нак Ион, член Демократической партии Южной Кореи.

Победив на выборах, говорить об окончательной победе над вирусом южнокорейским демократам все же пока рано. С начала недели в стране возросло число повторных случаев заражения у тех, кто уже переболел. Коронавирус и его экономические последствия — главное, что будет определять позиции южнокорейских властей в ближайшие несколько лет.

Еще один герой этих выборов — бывший дипломат из КНДР Тхэ Ен Хо, первый в истории северокорейский перебежчик, который стал депутатам парламента на Юге. Он представляет главную оппозиционную партию, которая рассчитывает взять реванш уже через два года — на выборах президента.

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"Вести недели"